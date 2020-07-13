В Пензе обсудили способы инновационной переработки промышленных отходов

13 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителями одной из компаний - разработчиков и поставщиков решений и услуг.

Как сообщает пресс-центр облправительства, на встрече были представлены проекты для улучшения экологической ситуации в регионе путем утилизации разных видов отходов и инновационные способы безопасного хранения твердых бытовых отходов на полигонах.

«Строительство завода по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов в регионе уже запланировано. А вот темы создания сортировочных площадок, утилизации отходов производства мы можем обсудить.

Надо собрать и проанализировать информацию о том, какие виды и объем промышленных отходов в регионе могут подлежать переработке высокотехнологичными методами, которые вы предлагаете. Какие пензенские предприятия могли бы быть в этом заинтересованы», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул важность более глубокого изучения данной темы. Во время встречи стороны договорились детализировать варианты возможного сотрудничества.