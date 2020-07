В Пензе увеличат объем средств, которые может расходовать регоператор на капремонт

Докладчиком по вопросу выступил исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.

По его словам, изменения предлагается внести «в связи c необходимостью более эффективного расходования средств фонда капитального ремонта в условиях его дефицита, сложившегося в связи c увеличением объема работ (по сравнению c 2019 годом (253 МКД) план работ на 2020 год (419 МКД) увеличился в 1,65 раза, или на 65,6%) при сохранении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2020 год на уровне 2019 года», а также из-за освобождения пензенцев от уплаты взносов на капремонт на три месяца из-за пандемии.

Законопроект предполагает увеличение с 90% до 95% объема средств, которые регоператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной пpогpaммы. Его принятие не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджета.

Депутат Алексей Петров спросил, будет ли достаточно увеличения в 5%.

«Нет, данной суммы будет недостаточно. Мы планируем, что это даст порядка 60 млн рублей, всего не хватает порядка 300 млн рублей на полное завершение программы капремонта в текущем году. Оставшаяся сумма – порядка 240 млн рублей, сейчас идет обсуждение по кредитованию», - ответил Дмитрий Герасимов.

Депутаты поддержали проект закона.