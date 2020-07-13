Пензенская больница получила микроскоп за 30 млн руб для нейрохирургических операций

В Пензенскую областную клиническую больницу им. Н. Н. Бурденко поступил дорогостоящий современный микроскоп, с помощью которого врачи смогут проводить сложнейшие нейрохирургические операции на более высоком уровне.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, микроскоп OPMI Pentero 900 приобрели за 30 млн рублей, деньги выделили из федерального бюджета.

«Проведение высокотехнологичных оперативных вмешательств на головном и спинном мозге считаются очень тяжелыми и сложными и требуют многократного увеличения, что невозможно без ультрасовременного операционного микроскопа. Порою от его технических характеристик зависит исход операции», - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Роман Рыбас.

Система оборудования имеет множество преимуществ: микроскоп может записывать ход операции на видео и комментарии хирурга, а оптика позволяет видеть неискаженную картинку операционного поля без напряжения зрения врача.

Планируется, что порядка 300-400 пациентам в год проведут операции при опухолях головного, спинного мозга и других тяжелых заболеваниях, где будет задействовано оборудование.

Современный нейрохирургический операционный микроскоп OPMI Pentero 900 поступил в больницу в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.