Семьям из районов Пензенской области вручили жилищные сертификаты

Губернатор Иван Белозерцев поздравил участников программы с радостным событием и вручил сертификаты. В 2020 году сумма выплаты составила 328 тысяч рублей.

«Это комплексная программа развития сельских территорий. Задача сегодня стоит в том, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались там. Для этого создаются условия, чтобы люди строили дома и жили в районе», - пояснил Иван Белозерцев.

Он отметил, что в районах сегодня активно развивается инфраструктура – ремонтируются дороги, строятся школы, создается комфортная для проживания среда, возводятся фабрики и заводы, появляются новые рабочие места, открываются фельдшерские пункты.

«В прошлом году мы построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году 12-14 пунктов мы построим уже к 1 сентября. Они уже в ряде районов установлены, занимаемся благоустройством и планируем запустить в эксплуатацию, чтобы медицинские работники могли достойно оказывать услуги сельским жителям», - отметил губернатор.

«Мы стояли в очереди семь лет. Наконец удалось получить сертификат. У нас очень большая семья – четверо детей, так что улучшать жилищные условия просто необходимо. Из нашего района еще трое в этом году смогли получить такую поддержку», - поделилась жительница Тамалинского района Надежда.

Напомним, сертификат предоставляется семьям в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», утвержденного указом президента России. Всего в 2020 году в Пензенской области такие выплаты получат 365 семей.