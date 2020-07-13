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13.07.2020г.
Пензенские бассейны скоро возобновят работу

Пензенские бассейны скоро возобновят работу

Пн, 13.07.20 20:51
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Пензенские бассейны возобновляют работу в привычном режиме. Правда, первых посетителей там примут только через несколько дней. Сейчас идет техническая подготовка спорткомплексов.

Пензенские пловцы и прыгуны в воду пока занимаются в «сухом» зале дворца спорта «Буртасы». Они работают на тренажерах и набирают физическую форму, однако не за горами тот день, когда спортсмены вернутся в бассейн. Первых посетителей там ждут уже в пятницу 17 июля. Причем как профессионалов, так и любителей. А пока у технического персонала много работы, необходимой для соблюдения всех норм и требований.

«Вода была на консервации. В нее добавлялись реагенты, производилась фильтрация и кондиционирование. Для того, чтобы принять посетителей нам необходимо нагреть воду», - пояснил начальник отдела водоподготовки ДС «Буртасы» Борис Шумаров.

Прежде чем преступить к своим обязанностям весь персонал прошел тестирование на коронавирус. После того, как бассейны вновь откроют свои двери, необходимо будет соблюдать и другие меры предосторожности. Большинство из них, такие как санитарная обработка рук и измерение температуры, пензенцам уже хорошо знакомы. Не обойдется и без социальной дистанции. На 10 квадратных метрах воды должно быть не более одного человека. Поэтому любителям плавания придется предварительно записываться на занятия.

«Люди без предварительной записи смогут попасть, но только если их количество не будет превышать рекомендации Роспотребнадзора. Если на одно дорожке будет не более 6-7 человек, тогда пустим. Поэтому обязательно нужно предварительно записаться по телефону», - сообщил заместитель директора ДС «Буртасы» Дмитрий Тургенев.

В ближайшие дни любители активного отдыха смогут посетить не только «Буртасы». Свою работу возобновят все четыре крупных плавательных бассейна Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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30.06.2020 15:06
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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19.06.2020 17:13
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