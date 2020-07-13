В ДТП на улице Терновского пострадали три автомобиля

На улице Терновского в Пензе, возле дома № 61 произошла дорожная авария с участием сразу трех машин.

Там не поделили дорогу автомобили марок ГАЗ, «LADA» и «Datsun», которыми управляли мужчины 1983, 1993 и 1960 годов рождения. К счастью, в этом случае обошлось без жертв, однако некоторые участники аварии получили травмы различной степени тяжести.

«В результате происшествия пассажир "LADA" - женщина 1995-го года рождения и пассажир «Datsun» - мальчик 2016 года рождения получили повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по городу Пензе Олеся Сатыренко, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.