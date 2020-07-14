В Пензенской области стартовали госэкзамены по физике и истории

В понедельник утром 13 июня выпускники пензенских школ сдавали очередной госэкзамен. На выбор - физика и история.

В городской школе №7 первый предмет оказался популярнее. Физику сдавали 120 человек, в то время как историю выбрали 80. Как отмечают педагоги, это связано с ростом популярности технических профессий.

«Эти экзамены для них - честная борьба за бюджетные места. Ведут они себя абсолютно адекватно. На данный момент никаких нарушений зафиксировано не было. Все люди вошли в положение и выполняют общие правила и требования», - рассказала руководитель пункта проведения экзамена Екатерина Февралева.

На экзаменах действуют уже привычные меры предосторожности. На входе участникам ЕГЭ измеряют температуру, руки обрабатывают дезинфицирующими средствами, в аудиториях школьников рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Свои результаты по истории и физике ребята узнают через две недели, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.