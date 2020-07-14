Пензенские лагеря примут школьников уже в августе

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В этом году приоритетной задачей должно стать недопущение случаев заражения коронавирусом детей в лагерях. Уже принято решение, что в последний летний месяц проведут две смены - по 14 дней каждая. Также в августе должны заработать лагеря дневного пребывания при школах.
При этом губернатор пояснил, что не исключает возможности их открытия и раньше намеченного срока, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.