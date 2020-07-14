Пензенские лагеря примут школьников уже в августе

В августе пензенские школьники смогут отдохнуть в летних лагерях. Проводить детскую оздоровительную кампанию с учетом эпидситуации Иван Белозерцев призвал глав городских округов и муниципалитетов на совещании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

В этом году приоритетной задачей должно стать недопущение случаев заражения коронавирусом детей в лагерях. Уже принято решение, что в последний летний месяц проведут две смены - по 14 дней каждая. Также в августе должны заработать лагеря дневного пребывания при школах.

При этом губернатор пояснил, что не исключает возможности их открытия и раньше намеченного срока, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.