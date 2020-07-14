В Арбеково жестко столкнулись две легковушки

В микрорайоне Арбеково в Пензе случилась авария, о которой пользователь сообщил в группе соцсети «ВКонтакте».

Он выложил фото около 21:40 и уточнил, что сделал его на пересечении ул. Бородина и Тернопольской.

Судя по кадру, столкнулись иномарка и отечественная легковушка. У одной из них смят бок, у второй – капот. На асфальте видно множество мелких деталей. Официальных данных о случившемся нет, есть ли пострадавшие – неизвестно.

Пензенцам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на гаджеты за рулем.