В Арбеково жестко столкнулись две легковушки

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В микрорайоне Арбеково в Пензе случилась авария, о которой пользователь сообщил в группе соцсети «ВКонтакте».
Он выложил фото около 21:40 и уточнил, что сделал его на пересечении ул. Бородина и Тернопольской.
Судя по кадру, столкнулись иномарка и отечественная легковушка. У одной из них смят бок, у второй – капот. На асфальте видно множество мелких деталей. Официальных данных о случившемся нет, есть ли пострадавшие – неизвестно.
Пензенцам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на гаджеты за рулем.