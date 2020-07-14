Появление пыльцы может предсказать окончание сезона Covid-19

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Эксперты считают, что это можно применить и к коронавирусу.

Исследователи сопоставили графики заболеваемостью гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости Covid-19 в Нидерландах. Как сообщают «Известия», эксперты пришли к выводу, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности могут быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая коронавирус.

«Появление в воздухе большого количества пыльцы действительно может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение.

С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус — высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов — так что это может быть и простым совпадением», - сообщил доцент кафедры биофизики МФТИ (вуз-участник проекта «5-100») Олег Батищев.

Сами авторы препринта утверждают, что, судя по их моделям, коронавирус с другими вирусами, похожими на грипп, может быть более активным в сезон, когда в северном полушарии заканчивается сезон пыльцы — осенью и зимой.