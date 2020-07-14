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14.07.2020г.
В Пензенской области от коронавируса умер еще один человек

В Пензенской области от коронавируса умер еще один человек

Вт, 14.07.20 09:22
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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала об еще одной жертве Covid-19.

По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 84-летней жительницы региона. Женщина страдала от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, однако причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Напомним, область находится на второй стадии снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки по возвращении домой.

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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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