В Пензенской области от коронавируса умер еще один человек

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала об еще одной жертве Covid-19.

По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 84-летней жительницы региона. Женщина страдала от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, однако причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Напомним, область находится на второй стадии снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки по возвращении домой.