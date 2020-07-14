Обнародованы последние данные о выздоровевших от Covid-19 в регионе

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила новую информацию о пациентах с коронавирусом.
«Выписаны сегодня 49 человек. Итого выздоровевших- 5195», - рассказала она.
Напомним, в режим повышенной готовности продлен до 25 июля. Жителей пензенской области просят не забывать о гигиене, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.