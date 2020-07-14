В Заречном ребенок выпал из окна

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Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту падения ребенка из окна.
По данным пресс-службы надзорного органа, 13 июля малыш упал из окна с пятого этажа. Пострадавшего доставили в медучреждение.
«В ходе проверки также будет дана оценка исполнению родителями обязанностей по воспитанию ребенка, охране жизни и здоровья, условиям проживания малыша», - сообщили в пресс-службе.
По ее результатам решат вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.