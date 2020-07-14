Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Во-первых, по ряду месторождений будет проиндексирована ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД. До конца 2023 года повышающий коэффициент предлагается установить на уровне 1,5, после этого снизить его до 1. Такой механизм, однако, будет применяться не ко всем месторождениям, подпадающим под НДД, а только к «средне новым» (части первой и второй групп участков).

Как сообщили «Известия», НДД предполагает сохранение НДПИ, но в пониженном размере (в среднем на 60%) в сравнении с общей действующей налоговой ставкой. Кроме того, для участков недр, расположенных в новых регионах и относящихся к так называемым гринфилдам, предусмотрен льготный период уплаты этого налога.

Также Минфин предлагает запретить понижать налоговую базу на сумму убытков более, чем на 50%.