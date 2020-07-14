Командующий Приволжским округом войск Росгвардии посетил Пензу

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с командующий Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным обсудили вопросы обеспечения безопасности на территории региона.

Глава субъекта пояснил, что облправительство работает в тесном взаимодействии с региональным управлением Росгвардии.

«В разгар распространения коронавирусной инфекции мы выделяли средства индивидуальной защиты для гвардейцев, мои подчиненные участвовали в патрулировании улиц, работали с людьми. Все вопросы можно решить, если действовать сообща», - подчеркнул он.

Александр Порядин оценил работу управления Росгвардии области, а также условия дислокации полка, несущего охрану важного государственного объекта – производственного объединения «Старт» в Заречном.

«Встречался с руководством, оценивал обстановку. Пензенская область среди других регионов округа далеко не в отстающих. Видно постоянное движение вперед. Здесь созданы все условия для обеспечения безопасности», - цитирует командующего пресс-центр облправительства.