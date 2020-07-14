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14.07.2020г.
Командующий Приволжским округом войск Росгвардии посетил Пензу

Командующий Приволжским округом войск Росгвардии посетил Пензу

Вт, 14.07.20 10:05
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с командующий Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным обсудили вопросы обеспечения безопасности на территории региона.

Глава субъекта пояснил, что облправительство работает в тесном взаимодействии с региональным управлением Росгвардии.

«В разгар распространения коронавирусной инфекции мы выделяли средства индивидуальной защиты для гвардейцев, мои подчиненные участвовали в патрулировании улиц, работали с людьми. Все вопросы можно решить, если действовать сообща», - подчеркнул он.

Александр Порядин оценил работу управления Росгвардии области, а также условия дислокации полка, несущего охрану важного государственного объекта – производственного объединения «Старт» в Заречном.

«Встречался с руководством, оценивал обстановку. Пензенская область среди других регионов округа далеко не в отстающих. Видно постоянное движение вперед. Здесь созданы все условия для обеспечения безопасности», - цитирует командующего пресс-центр облправительства.

Источник фотографии: Скриншот - http://pnzreg.ru/news/society/245718/
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
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15.05.2020 02:31
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