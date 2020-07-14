Оперативные данные о больных Covid-19 в Пензенской области на 14 июля

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Так, в области за сутки зафиксировано 35 случаев заболевания. Таким образом, их общее число за все время наблюдения – 5 803. При этом выздоровели 5 195 пациентов, скончались 67 человек.
В стране прирост за сутки составил 6 248 человек, общее число случаев - 739 947. Вылечились 512 825 пациентов, умерли 11 614 человек с подтвержденным коронавирусом.
Чтобы не заболеть, нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.