В Пензенской области разделили должности зампреда и главы минсельхоза

Докладчиком выступила вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Она отметила, что законопроект предлагает внесение изменений в три закона. Одно из них предполагает «исключение из перечня государственных должностей Пензенской области должности заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства».

Депутат Александр Васильев озвучил вопрос в связи с одним из предлагаемых изменений. Он поинтересовался, кто возглавит пензенский минсельхоз.

«Это вопрос кадровый. Мы не говорим о назначении, мы говорим об исключении из реестра госдолжностей зампреда правительства – главы минсельхоза. Это будут две разные должности. Останется должность зампреда и должность министра. Они в номенклатуре госдолжностей уже существуют», - пояснила Лариса Рябихина.

Также законопроектом предлагается увеличить размер ежемесячного денежного поощрения председателя избирательной комиссии Пензенской области c 0,19 до 0,46 от размера ежемесячного денежного вознаграждения» и видоизменить существующие пятиугольные колодки орденов «За заслуги перед Пензенской областью» и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» на прямоугольные.

27 депутатов областного парламента поддержали законопроект, один высказался против, один воздержался.

Напомним, если верить официальному сайту минсельхоза, должность зампреда правительства - главы министерства до сих пор занимает Андрей Бурлаков. 14 мая стало известно об обысках у него, после чего в УФСБ сообщили о задержании чиновника. Также впоследствии появилась информация о задержании его первого заместителя Персанова и предпринимателя. Их подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. 10 июля в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы рассказали о продлении им ареста до 13 октября.