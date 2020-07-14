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14.07.2020г.
В Пензенской области разделили должности зампреда и главы минсельхоза

В Пензенской области разделили должности зампреда и главы минсельхоза

Вт, 14.07.20 10:13
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14 июля в ходе внеочередной сессии областного ЗакСобрания рассмотрели вопрос о государственных должностях.

Докладчиком выступила вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Она отметила, что законопроект предлагает внесение изменений в три закона. Одно из них предполагает «исключение из перечня государственных должностей Пензенской области должности заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства».

Депутат Александр Васильев озвучил вопрос в связи с одним из предлагаемых изменений. Он поинтересовался, кто возглавит пензенский минсельхоз.

«Это вопрос кадровый. Мы не говорим о назначении, мы говорим об исключении из реестра госдолжностей зампреда правительства – главы минсельхоза. Это будут две разные должности. Останется должность зампреда и должность министра. Они в номенклатуре госдолжностей уже существуют», - пояснила Лариса Рябихина.

Также законопроектом предлагается увеличить размер ежемесячного денежного поощрения председателя избирательной комиссии Пензенской области c 0,19 до 0,46 от размера ежемесячного денежного вознаграждения» и видоизменить существующие пятиугольные колодки орденов «За заслуги перед Пензенской областью» и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» на прямоугольные.

27 депутатов областного парламента поддержали законопроект, один высказался против, один воздержался.

Напомним, если верить официальному сайту минсельхоза, должность зампреда правительства - главы министерства до сих пор занимает Андрей Бурлаков. 14 мая стало известно об обысках у него, после чего в УФСБ сообщили о задержании чиновника. Также впоследствии появилась информация о задержании его первого заместителя Персанова и предпринимателя. Их подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. 10 июля в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы рассказали о продлении им ареста до 13 октября.

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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
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28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
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15.05.2020 02:31
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