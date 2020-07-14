«Плюс еще одна фобия». Пензенцы обсуждают необычное существо на пляже

По его словам, фото были сделаны на одном из общественных пляжей областного центра. Он обратился к подписчикам с вопросом о том, кто может быть на кадрах. Некоторые пензенцы отреагировали на существо с отвращением.

«Чужой», «Плюс еще одна фобия», «Мерзость какая», - написали они.

Другие пользователи предположили, что это может быть уховертка, личинка стрекозы или жука-водолюба, ручейник и гусеница. Третьи с юмором отнеслись к посту.

«Теперь это его пляж», «Пиявка-людоед», «Рак без клешней», «Рак-инвалид», - пошутили пензенцы.