Депутаты ЗакСобра приняли решение о 14-дневных сменах в пензенских лагерях

14 июля на внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты рассмотрели законопроект, предполагающий временно ввести в оздоровительных детских лагерях 14-дневные смены и передать полномочия по организации отдыха органам местного самоуправления муниципалитетов.

Его представил министр образования Александр Воронков.

«Законопроект подготовлен в целях организации отдыха детей в лагерях всех видов в 2020 году в каникулярное время с дневным и круглосуточным пребыванием в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Проектом приостанавливается действие статьи закона об отдельных госполномочиях Пензенской области […] до 1 октября 2020 года. Вводится временное положение, предусматривающее организацию летнего отдыха детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях всех видов, продолжительность пребывания – 14 дней. С целью своевременного обеспечения организации отдыха детей предлагается передать данные полномочия органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Пензенской области», - сообщил глава минобра.

Депутат Яна Куприна отметила, что распределение путевок - достаточно длительный процесс, и поинтересовалась, сможет ли регион справиться с наплывом родителей.

«Предварительная подготовка проведена. Мы организуем две смены по 14 дней, сохранив количество детей, которое предполагалось за 21 день оздоровить. Более 12 тыс. детей смогут отдохнуть в загородных и пришкольных лагерях, это очень важно. Мы передаем это муниципалитетам, они будут иметь возможность напрямую заключить договоры. Это сократит все процедуры и упростит организацию досуга детей», - пояснил министр.

Председатель ЗакСобра Валерий Лидин подчеркнул, что в регионе проведены все мероприятия, связанные с подготовкой летней оздоровительной кампании.

«Иван Александрович принял решение оздоровительную кампанию обязательно провести в регионе. Сегодняшние изменения позволят больше детей охватить. Мы немного запоздали со сроками, но так больше людей сможем охватить», - пояснил он.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил депутатов областного парламента за оперативную организацию внеочередной сессии для принятия решений, обозначенных в повестке.

«Очень важно оперативно довести финансовые средства до соцработников, которые работают с людьми в трудной жизненной ситуации. Федеральная и региональная поддержка для них очень важна. Мы видим и понимаем, что количество заболевших стабилизировалось, находится на уровне 40 случаев в среднем в последнее время. Это дает основания обратиться в Роспотребнадзор, и мы уже обратились вчера с письмом, чтобы согласовал нам ликвидацию третьего этапа повышенной готовности. Это позволит нам открыть лагеря отдыха в том числе. Остается мало времени, хочется, чтобы наши дети оздоровились, подготовились к школе. Для этого мы сегодня собрались. Лагеря отдыха все готовы, надеюсь, что Роспотребнадзор даст нам такое согласие», - сообщил глава региона.

Также он предупредил родителей о том, что если согласование будет получено, то у родителей не будет возможности в течение 14 дней посещать детей в загородных лагерях.

«Это сделано для безопасности, и, мне кажется, такой подход будет уместен», - добавил Иван Белозерцев.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.