В Арбеково кузов грузовика застрял под «мостом дураков»

По его словам, инцидент произошел на ул. Ладожской недалеко от мойки. Фото он сделал около 10:09. Судя по кадрам, в стенке моста застряло грузовое крепление автомобиля. Кабину грузовика на фото не видно. Вызволить часть машины из западни приехали рабочие. Официальной информации о случившемся нет.

Напомним, раньше грузовики и фуры несколько раз застревали в районе Бакунинского моста, пензенцы в шутку прозвали его «мостом глупости». Такая же участь постигла мост на ул. Ладожской, где с завидным постоянством стали застревать крупногабаритные автомобили. Пензенцы нарекли его «мостом дураков».