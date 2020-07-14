В Арбеково кузов грузовика застрял под «мостом дураков»

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В пензенском сообществе автолюбителей соцсети «ВКонтакте» очевидец рассказал о ДТП, которое случилось утром 14 июля.
По его словам, инцидент произошел на ул. Ладожской недалеко от мойки. Фото он сделал около 10:09. Судя по кадрам, в стенке моста застряло грузовое крепление автомобиля. Кабину грузовика на фото не видно. Вызволить часть машины из западни приехали рабочие. Официальной информации о случившемся нет.
Напомним, раньше грузовики и фуры несколько раз застревали в районе Бакунинского моста, пензенцы в шутку прозвали его «мостом глупости». Такая же участь постигла мост на ул. Ладожской, где с завидным постоянством стали застревать крупногабаритные автомобили. Пензенцы нарекли его «мостом дураков».