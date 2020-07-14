Иван Белозерцев: Надеюсь, скоро откроем санатории

14 июля на внеочередной сессии регионального парламента губернатор Иван Белозерцев обратился к депутатам с приглашением провести отпуска в июле и августе в санаториях Пензенской области.

«Надеюсь, скоро откроем санатории. Посмотрите, что предлагается к Колышлее, думаю, вы будете очень довольны, если поедете. Мы готовы предоставить вам услугу, чтобы вы хорошо отдохнули с семьей, чтобы не ехали куда-либо, тем более за границу. Убедитесь, что лечебная база у нас находится на самом достойном уровне», - отметил глава региона.

Депутат Законодательного собрания Пензенской области, председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов поблагодарил губернатора за поддержку санаториев, которые оказались в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Спасибо за выделение субсидии, оперативную реакцию, чтобы мы сохранили рабочие места. Огромное спасибо. Ждем всех в гости», - сказал Николай Котов.

Председатель областного парламента Валерий Лидин подчеркнул, что в пензенских санаториях обновлено оборудование, их уже по достоинству оценили не только жители Пензенской области, но и гости из других субъектов.

Напомним, с 1 июля бесплатно отдохнуть в пензенских санаториях могут медики, которые вылечились от коронавируса. Они пройдут реабилитацию за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующее решение принял губернатор.

«Оснащенность и расположение пензенских санаториев позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевшим Covid-19. Разработка и реализация соответствующей программы поможет нашим медицинским работникам восстановить здоровье и вернуться в строй», - отметил глава региона.