Пензенцы могут посмотреть первый выпуск онлайн-Сабантуя

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Жителям Пензенской области представили первый выпуск онлайн-Сабантуя (0+).
Пользователи могут посмотреть площадку «Церемонии открытия».
Напомним, в Пензенской области Сабантуй проводится ежегодно. Этот праздник знаменует окончание сева и сопровождается скачками, народными играми и состязаниями. В этом году из-за пандемии коронавируса Сабантуй проходит в онлайн-формате.