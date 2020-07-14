Известна география распространения Covid-19 в Пензенской области на 14 июля

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе.

По ее словам, прирост за сутки составил 35 человек. Из них 22 – в Пензе. Пять заболевших – в Шемышейском районе, четыре – в Пензенском, два – в Исскинском, по одному – в Нижнеломовском и Бессоновском районах.

Она отметила, что возраст заболевших колеблется от 31 до 87 лет.

«Под наблюдением - 4495 человек, снято – 22691. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 52043 человека, а в лабораториях лечебной сети- 115098 жителей», - пояснила Дина Черемушкина.

Таким образом, всего в регионе 5803 человека заболели коронавирусом.

Напомним, Пензенская область находится на втором этапе снятия ограничений. Жителей региона по-прежнему просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и избегать посещения мест массового скопления людей.