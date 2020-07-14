В Пензе под «мостом глупости» застряла фура с конфетами

В Пензе 14 июля на ул. Бакунина произошло ДТП. Об этом сообщили в Сети.

По словам очевидца, который поделился фото инцидента в группе соцсети «ВКонтакте» около 11:50, авария случилась под Бакунинским мостом. Судя по кадрам, по габаритам не прошла фура с символикой одной из кондитерских фабрик. Из-за этого машина оказалась в западне.

Официальной информации о случившемся нет.

Подобные ДТП в Пензе – далеко не редкость. Из-за этого Бакунинский мост прозвали «мостом глупости». Также на ул. Ладожской есть «мост дураков», под которым 14 июля застрял грузовик.