«Ростелеком» выпустил новую версию приложения «Биометрия»

Отмечается, что оно дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало «Биометрию» еще более безопасной и удобной. Так, новая версия позволяет самостоятельно создавать ключ шифрования для безопасной работы приложения и передачи биометрических данных. Для этого при первом запуске приложения компания «Ростелеком» предлагает пользователю сыграть в небольшую игру, в ходе которой сформируется ключ шифрования. Также для входа в приложение потребуется установить пароль.

Еще одной новинкой является раздел «Уведомления», в котором хранится историю всех биометрических операций пользователя и уведомления от Единой биометрической системы. А в онлайн-чате теперь можно оперативно получить ответ на любой вопрос, связанный с работой системы. Также пользователь может оставить отзыв о работе операциониста, который регистрировал биометрию в отделении.

«Мы создали мобильное приложение «Биометрия» для того, чтобы пользователи были уверены: их личные данные надежно защищены. Приложение регулярно проходит контроль безопасности в сертификационной лаборатории, по его итогам «Ростелеком» совершенствует функции безопасности. Периодическое обновление приложения — гарантия того, что все персональных данные граждан, которые передаются через наши каналы связи, надежно защищены как от внешних, так и внутренних угроз. Мы рассчитываем, что все это сделает получение услуг с помощью мобильного телефона еще более привлекательными для населения», — подчеркнул директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Напомним, «Биометрия» — это первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах мобильных приложений. «Биометрия» от «Ростелекома» позволяет тем, кто ранее сдал данные в Единую биометрическую систему, открыть счет, вклад или получить кредит в удобное время, даже тогда, когда отделение банка закрыто. Для того чтобы получить доступ к финансовым услугам любого банка, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность. После этого запись отправляется на сравнение с шаблоном. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.