Стало известно состояние выпавшего из окна ребенка в Заречном

По предварительным данным, днем 13 июля в Заречном малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже. Отмечается, что его мать в это время находилась в другой комнате. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, по результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение.

Пензенцев просят не оставлять без присмотра детей, следить, чтобы малыши не подходили к открытым окнам. Ни в коем случае не нужно ставить их на подоконник. Для того, чтобы избежать трагедии, родителям советуют воспользоваться специальными фиксаторами, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько дюймов.