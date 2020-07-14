В Пензенской области 15 июля прогнозируют грозу

По данным ведомства, в регионе будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза и град. Южный ветер достигнет 15-19 метров в секунду при порывах. Воздух прогреется до 24-29 градусов тепла.

Сотрудники МЧС делают SMS-рассылку жителям региона с предупреждением.

Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни. Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном.

Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.