В Пензенской области 15 июля прогнозируют грозу

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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 15 июля.
По данным ведомства, в регионе будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза и град. Южный ветер достигнет 15-19 метров в секунду при порывах. Воздух прогреется до 24-29 градусов тепла.
Сотрудники МЧС делают SMS-рассылку жителям региона с предупреждением.
Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни. Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном.
Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.