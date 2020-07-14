Желающим отдохнуть в крымских санаториях нужно получить справку по Covid-19

«Туристам, купившим проживание в санаториях Крыма, необходимо получать справку об отсутствии COVID-19. Ранее Роспотребнадзор РФ отменил это требование, но местное санитарное ведомство его вернуло на региональном уровне», — отметил она.

Медицинский документ необходимо получить тем, кто собирается отдыхать в санаториях Крыма и Севастополя. Кроме того, Роспотребнадзор советует проверять на инфекцию сотрудников этих учреждений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Дело в том, что ведомство боится возможного роста заразившихся на полуострове, потому что регион не сможет обеспечить достаточно обсерваторов для приезжих и местных жителей. При этом представительница АТОР подчеркнула, что «другие объекты размещения» тоже могут потребовать справку. Но крымских отелей это не касается. Также документ не попросят показать при въезде в республику.

Крымский полуостров открылся для туристов из других регионов с 1 июля. Местные жители начали отдыхать там с 15 июня.