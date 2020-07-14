Какие имена для детей пользуются популярностью у пензенских родителей

В Управлении ЗАГС Пензенской области рассказали об именах, которые дают малышам их родители в регионе.

Выбор имени для ребенка — главный вопрос, который встает перед молодыми родителями. Так, в пятерке популярных имен - Артем, Александр, Матвей, Максим и Иван. Среди женских имен первое место стабильно занимает София, затем Виктория, Полина, Анастасия и Милана.

Из редких и необычных имен, которые пензенцы дали своим малышам, следует отметить такие: Адам, Лучезар, Наум, Федор, Адель, Лукерия, Нина и Эсмеральда.

Всего за шесть месяцев этого года в области родились 4759 детей, среди которых мальчиков больше, чем девочек.