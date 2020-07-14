Врач КИМа рассказала о новой барокамере для лечения пензенцев с Covid-19

В пензенском клиническом центре спецвидов медпомощи начали использовать новую современную барокамеру для улучшения состояния больных с Covid-19. О том, что собой представляет сеанс лечения, журналистам 14 июля рассказала врач-физиотерапевт из «красной зоны» Анна Зорева.

«Гиперборическая оксигенация – это метод лечения кислородом под повышенным давлением, то есть пациента, который испытывает кислородное голодание, мы помещаем в барокамеру, даем ему кислород под повышенным давлением. Это приводит к тому, что кислород поступает в плазму крови и доставляется ко всем органам и тканям, которые испытывают гипоксию», - рассказала врач.

Она пояснила, что при поражении легких коронавирусной пневмонией количество функционирующей легочной ткани уменьшается, а та часть, которая осталась здорова, берет нагрузку на себя.

«Сеансы мы проводим ежедневно по 40-45 минут, как правило, уже к третьему сеансу у больного отмечаются улучшения: уменьшается одышка, пропадает страх смерти, появляются планы на будущее. В день где-то по 3 человека мы берем. Показания – средняя и тяжелая форма заболевания», - сообщила Анна Зорева.

По ее словам, камера - полностью открытая, есть кнопка вызова для связи с медперсоналом. Противопоказания – эпилепсия, клаустрофобия и флотирующий тромбоз.