Компания «Русмолко» увеличила производство молока на 41%

«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл»), ведущий производитель молока-сырья в Пензенской области и один из крупнейших в стране, в первом полугодии этого года увеличила валовый надой молока на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Так, за полгода компания произвела 60 тыс. тонн молока, средний надой в день на фуражную голову составил 30,5 кг. Отмечается, что положительная динамика роста связана с расширением действующих производственных мощностей и увеличением поголовья крупного рогатого скота (КРС).

В конце прошлого года «Русмолко» ввела в эксплуатацию первую очередь молочного комплекса на 5 200 голов в Сердобском районе, расширила молочный комплекс на 4 600 голов Нижнеломовском районе и комплекс на 3600 голов в Наровчатском районе. В настоящее время общее поголовье КРС насчитывает более 27 тыс. голов.

Росту производственных показателей способствует и планомерная работа специалистов компании над увеличением продуктивности животных. Для этого в «Русмолко» постоянно совершенствуют программы кормления, условия содержания, применяют новейшие технологии и передовые мировые достижения в области животноводства.