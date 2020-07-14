Банк «Кузнецкий» одобрил кредиты пензенскому бизнесу на 230 млн рублей

Председатель правления банка, заместитель председателя Совета Ассоциации банков России Михаил Дралин принял участие в заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации РФ в режиме видеоконференции.

На встрече присутствовали председатель СовФеда Валентина Матвиенко, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, заместитель председателя СовФеда Николай Журавлев и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Участники обсудили роль финансового сектора в реализации общенационального плана действий, которые помогут обеспечить восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики и долгосрочные структурные изменения.

«Одним из базовых условий достижения целей общенационального плана является подъем деловой активности и запуск инвестиционного цикла. Финансовые организации должны стать ключевым элементом этого процесса», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она отметила, что значительная часть мер государственной поддержки приходится на специальные программы кредитования малого и среднего бизнеса и обратила внимание на то, что в настоящее время спрос на спецпрограммы кредитования явно превышает предложение. По мнению главы СФ, важно поддерживать регуляторные послабления для стимулирования кредитных организаций на развитие собственных программ реструктуризации кредитов.

По словам Михаила Дралина, банк «Кузнецкий» во время реализации правительственных программ господдержки одобрил кредиты региональному бизнесу на сумму свыше 230 млн рублей.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018 г.