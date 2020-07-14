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14.07.2020г.
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии

Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии

Вт, 14.07.20 15:58
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Врач-терапевт пензенской клинической больницы №4 Ксения Казакова оказалась в первой десятке медработников, которым вручили ключи от новых служебных квартир. А ведь не прошло и месяца с тех пор, как она закончила ординатуру. Корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Александр Зосимов поговорил с молодым врачом о новом жилье, а также о преданности своей профессии, о хейтерах и личной жизни.

Все под контролем

— Ксения, большая часть счастливчиков, которым вручили ключи от нового служебного жилья, - врачи, работающие в «красной зоне». Скажите, вы тоже взаимодействуете с коронавирусными пациентами?

— Да, я работаю в «красной зоне» еще с апреля, когда я пришла в клиническую больницу в качестве врача-стажера.

— Все это время вы жили с родителями или отдельно?

— Если честно, то до «красной зоны» я жила в отдельной квартире, но по семейным обстоятельствам переехала к родителям.

— То есть вы нуждались в жилье?

— Нуждалась, но моих родителей вообще не смущало, что я работаю с «ковидными» пациентами. Они же знают, что нас, медперсонал, часто проверяют на COVID-19, а значит, мы заранее знаем, кто из нас потенциально здоров, а кто потенциально болен. Выходит, все под контролем.

— А сами за родителей переживали?

— Ну, родители у меня молодые, маме и папе даже нет 50 лет, поэтому за них я не боялась. А вот за бабушку с дедушкой — да. Им ведь больше 65-ти, а значит, риск заразиться коронавирусом для них очень высокий. Пришлось ограничить личное общение: видеться через окно, а разговаривать по телефону.

— Расскажите, как вы попали в десятку врачей, которым должны вручить ключи от новых квартир?

— Об этом я узнала от руководства нашей больницы. Как оказалось, региональное министерство здравоохранения обзванивало все медучреждения, чтобы выбрать тех людей, которые работают в «красной зоне» и нуждаются в отдельном жилье. Благодаря моему начальству я и попала в десятку счастливчиков с ключами на руках.

Словами не передать

— В начале нашего интервью вы рассказали, что работали в «красной зоне» еще будучи врачом-стажером. Не страшно было?

— Самыми страшными были первые две недели. Нехватка врачей только нагнетала обстановку. Более того, многие медсестры были студентами, которые, как и я, еще только осваивались. А больницы забиты, дел невпроворот, суета вокруг… Словами не передать.

— Среди ваших родственников тоже были зараженные?

— Да, сестра моего деда умерла от коронавируса, с которой я так и не успела повидаться, а ведь ей не было даже 60 лет. Заболевание коснулось и сестры моей матери, которой, к счастью, удалось переболеть. На самом деле, в моем окружении оказалось много знакомых, которые пострадали от COVID-19.

Щедрый подарок

— Расскажите о вашей новой квартире. Вы уже готовитесь к переезду?

— Нет, я еще не начала переезжать. На это нет времени. Мне дали квартиру в микрорайоне ГПЗ-24. Мне выделили просторную однокомнатную квартиру. Инфраструктура хорошая и до центра недалеко. Это дом 2007 года. Раньше в нем жили военные, которые трудились на заводе по переработке химического оружия. Квартиры в этом доме очень хорошие.

— Я очень рада, что губернатор оказал нам такую поддержку, бесценную в период коронавирусной инфекции. Ведь даже если у врачей и была возможность снять квартиру, то весной, например, это сделать было крайне сложно. Сейчас все намного легче. Более того, некоторые врачи, которые получили квартиру, уже имеют семьи, поэтому для них это щедрый и необходимый подарок.

Лишь бы покритиковать

— Да, кто бы что не говорил, но с этим действительно не поспоришь.

— Да, читала я комментарии в соцсетях, даже смешно как-то. Столько хейта. У нас люди просто не умеют радоваться. Лишь бы покритиковать друг друга. Хотят ничего не делать и получать пособие. Я считаю, что надо просто много работать, и тогда у тебя все получится. В любом случае, кто бы там что ни писал, мои друзья и родители рады, что мне подарили жилье. Я безмерно благодарна всем тем, кто меня любит.

Без посторонних

— Хватает ли вам времени на личную жизнь? Ведь график у медиков – довольно плотный.

— Если честно, у меня из-за работы возникли проблемы в личной жизни. Именно поэтому я и получила квартиру только на одного человека. Но я не одинока, у меня есть пациенты. Честно говоря, мне иногда комфортнее побыть наедине: прогуляться без посторонних по городу или в тишине почитать художественную литературу — мое хобби, кстати. Еще я люблю путешествовать. В этом году планировала поездку в Италию, но из-за коронавируса все отменилось. Вообще на фоне всего того, что я делаю, все эти проблемы просто меркнут. Несмотря на трудности, которые мне удалось преодолеть и еще предстоит пережить, я все же рада, что стала врачом.

Источник фотографии: Фото из личного архива Ксении Казаковой
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13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
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10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
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09.07.2020 18:00
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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