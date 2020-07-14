В Пензе расширят дорогу в рамках реконструкции Бакунинского моста

14 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки проинспектировал строительную площадку Бакунинского моста.

Иван Белозерцев пообщался с ответственными за реконструкцию лицами и выяснил, на каком этапе сегодня находится стройка. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин доложил, что на объекте уже полностью выполнена опорная стена на правом берегу Суры и практически закончена третья опора, а в течение месяца будет возведена вторая в середине реки.

«Соответственно, примерно через месяц подрядчик начнет монтировать пролеты. В целом строительство идет с опережением сроков с хорошим освоением по финансированию. В этом году была передвижка средств, выделили 300 млн рублей. Для нас это хороший темп», - пояснил мэр.

Так Бакунинский мост выглядел до реконструкции.

А так он выглядит в самом разгаре строительных работ.

В ходе ренонструкции возникла сложность - на пути строителей оказалась газовая труба. Андрей Лузгин попросил губернатора помочь решить вопрос с компанией-владельцем сети, чтобы перенести ее на более безопасное расстояние. По подсчетам подрядчика, цена вопроса составляет около 1 - 1,5 млн рублей.

«Есть опасение, что в момент сдачи мы попадем в охранную зону», - добавил руководитель стройплощадки.

«Почему мы должны попасть в охранную зону, если идет реконструкция моста? Мы же не заново строим. […] Готовьте служебную записку к завтрашнему дню, дам поручение, начнем работать с «Метаном», с «Газпромом», искать решение», - ответил губернатор.

Также во время встречи был поднят вопрос расширения движения под железной дорогой и на улице Злобина.

«Может, увеличить количество полос, если технически это возможно. Посмотрите, какие затраты пойдут на выкуп земельных участков в муниципальную собственность, если такое решение будет принято. Вначале нужно проанализировать всю ситуацию, если есть возможность, давайте будем думать и делать проект. То, что здесь прокол нужен, - это 100%. Надо позаниматься с проектантами, привлечь к обсуждению железную дорогу. Займитесь в ближайший месяц-два», - поручил Иван Белозерцев.

Глава администрации города пообещал подготовить предпроектную документацию в течение следующих двух недель.