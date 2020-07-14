В пензенских ЗАГСах ограничили число гостей на росписи

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В управлении ЗАГС Пензенской области на регистрации заключения брака ограничили количество присутствующих.
Теперь молодожены смогут пригласить на роспись не более 10 человек, уточнили в Instagram‑аккаунте ведомства.
По всем уточняющим вопросам можно обратиться телефонам: 8(841-2) 52-55-89, 8(841-2) 52-55-84.
Ранее информагенство писало о том, что многие пензенские пары выбирают для торжественной церемонии красивые даты. Так, 20.06.2020 в регионе 160 жителей узаконили свои отношения.