В пензенских ЗАГСах ограничили число гостей на росписи

В управлении ЗАГС Пензенской области на регистрации заключения брака ограничили количество присутствующих.

Теперь молодожены смогут пригласить на роспись не более 10 человек, уточнили в Instagram‑аккаунте ведомства.

По всем уточняющим вопросам можно обратиться телефонам: 8(841-2) 52-55-89, 8(841-2) 52-55-84.

Ранее информагенство писало о том, что многие пензенские пары выбирают для торжественной церемонии красивые даты. Так, 20.06.2020 в регионе 160 жителей узаконили свои отношения.