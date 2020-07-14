Деньги от 15% НДФЛ пойдут на лечение детей с редкими болезнями

С начала 2021 года ставка НДФЛ увеличится с 13% до 15% для тех, чей доход превышает пять миллионов в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, куда пойдут полученные деньги.

По его словам, эти средства уйдут на лечение детей с редкими заболеваниями, которые требуют специфических методов лечения. Дмитрий Песков отметил, что в этой инициативе присутствует экономический смысл, но это не главное.

«Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический», — подчеркнул он.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, тем самым пресс-секретарь президента ответил на критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который посчитал, что повышение НДФЛ не имеет никакого экономического смысла.

Ранее Песков прокомментировал петицию, которую подписали 80 миллионеров со всего мира. Они призвали правительства стран увеличить налог на богатство. По их мнению, это поможет избежать обнищания полмиллиарда человек на фоне пандемии.