Виадук в поселке Монтажном введут в эксплуатацию в августе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 14 июля посетил площадку, где ведется капитальный ремонт путепровода в поселке Монтажный, который соединяет город Заречный и трассу «Москва - Самара».

На сегодняшний день большая часть работ уже проведена – первая полоса была открыта еще в мае, а к концу июля планируются восстановить движение и по второй.

«Напряженность на дороге была, были пробки. Проблема практически решилась, когда открыли полностью одну полосу. Идем в графике, в августе объект будет сдан полностью», - заявил руководитель подрядной организации.

Протяженность виадука составляет 240 метров, помимо двух полос движения на мосту будут оборудованы две пешеходные зоны и велодорожка. Объем инвестиций из федерального бюджета составляет порядка 121 млн рублей.

Также в ходе поездки глава региона пообщался с рабочими. Его интересовал вопрос официального трудоустройства строителей. Иван Белозерцев распорядился проверить договоры каждого из работников на соблюдение законодательства.

«Мы хотим подешевле сделать. Компании видят, что мало заработают, и не хотят идти на объект. А если и соглашаются, когда мы настаиваем, то берут рабочих, с которыми не оформляют трудовые отношения. Платят им зарплату наличными, отчисления в Пенсионный фонд не делают, а когда рабочий выходит на пенсию, получать-то и нечего. В итоге - замкнутый круг, а все надо делать правильно», - подчеркнул губернатор.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о визите главы региона на стройплощадку Бакунинского моста, в рамках реконструкции которого планируют расширять дорогу на улице Злобина.