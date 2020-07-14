В Кузнецком районе отдыхающие вытащили из воды мертвого мужчину

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, трагедия случилась 13 июля в селе Пионер. В этот же день вечером его тело на берег вытащили отдыхающие. Они же вызвали полицию. Во время первоначального осмотра повреждений на теле правоохранители не нашли. Точную причину смерти установит судмедэксперт.

Следователи проводят проверку по факту трагедии, а по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Пензенцам напоминают о том, что купаться можно только в специально оборудованных для этого местах. Категорически запрещено заплывать за границы зоны купания, подплывать к движущимся судам, прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и сооружений, не приспособленных для этих целей.