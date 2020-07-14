Россиян предупредили об опасности занятий йогой без наставника

Президент Федерации йоги России Сергей Репин сообщил, что заниматься йогой самостоятельно может быть опасно для здоровья.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на радиостанцию Sputnik, лучше начинать заниматься под присмотром профессионала, так как тренировки по видеороликам могут привести к травмам.

«Йога занимается установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату», — отметил Сергей Репин.

Он подчеркнул, что если человек хочет продолжить погружаться в эту тему, то ему опять же нужен наставник, а когда ему достаточно нескольких базовых упражнений, то после занятий с тренером он может продолжить их сам.

Эксперт уточнил, что не имеет ничего против занятий йогой в онлайн-формате, но их должен вести проверенный тренер.