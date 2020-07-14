«Лишиться машины за секунды». Пензячка предупредила об опасности на парковке

В редакцию ИА «Пенза-Пресс» обратилась жительница областного центра. Она рассказала об опасности на парковке в центре города.

«Это строительные леса. Рабочие их не закрепили нормально, поэтому их расшатало от ветра. Они едва не рухнули на автомобили и не повредили их. Вот так можно лишиться машины за секунды», - подчеркнула девушка.

По ее словам, инцидент случился на ул. Максима Горького на парковке во дворе. Горожанка считает, что это произошло, потому что леса не до конца были прикручены к стене.

Информагенство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.