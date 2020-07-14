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14.07.2020г.
На развитие сел в Пензенской области выделили 608,6 млн рублей

На развитие сел в Пензенской области выделили 608,6 млн рублей

Вт, 14.07.20 15:50
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В 2020 году министерству сельского хозяйства региона выделили 608,6 млн рублей на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области».

Как сообщил пресс-центр регионального правительства, в эту сумму вошли 528,3 млн рублей из федерального и 80,3 млн рублей из областного бюджетов.

Программа включает в себя три больших направления. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» подразумевает мероприятия по улучшению жилищных условий селян, строительству новых домов, созданию инженерной инфраструктуры в районах и благоустройству площадок под компактную застройку. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» и «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» позволят обеспечить жителей села водой, газом, а также отремонтировать и построить качественные дороги.

Так, в 2020 году 32,2 млн рублей были выделены на строительство или приобретение жилья. Выплаты получат 30 семей. На строительство жилых домов для аренды сельчанами пойдет 310 млн рублей средств.

Кривошеевский сельсовет получит субсидию регионального минсельхоза, с помощью которой планируется ввести 10805 кв. м. жилой площади и обеспечить жильем 191 семью работников агропромышленного комплекса.

На развитие водоснабжения выделено 34,5 млн. На эти деньги в Верхнем Ломове Нижнеломовского района реконструируют водопровод протяженностью 7 км, а также построят новый в поселке Мичуринский, на станции «Кривозеровка» Пензенского района и в селе Норовка Нижнеломовского района.

В рамках газификации сел в селе Верхняя Елюзань Городищенского района возведут газопровод длиной 4,09 км. На эти цели будет направлено 5,5 млн рублей.

В администрации сельсоветов уже поступило 470 заявок на благоустройство. На реализацию данного мероприятия выделено 229,7 млн рублей средств областного и федерального бюджетов.

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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
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07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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