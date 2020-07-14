В мэрии ответили жалобу о провалившемся асфальте по ул. Баумана

В редакцию ИА«Пенза-Пресс» поступил официальный ответ из городской администрации по поводу провала в асфальта, который образовался на улице Баумана.

«На обращение о по вопросу образования провала асфальтобетонного покрытия в районе дома № 30 М по ул. Баумана администрация города Пензы сообщает, что он ликвидирован», - говорится в ответе.

Напомним, сообщение о провале на ул. Баумана появилось в сети. Пензенец 25 июня выложил пост в группе в надежде, что после публикации фото дефект дороги быстрее устранят.