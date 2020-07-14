В Засечном из-за пожара обуглился балкон

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В селе Засечное Пензенского района 14 июля случился пожар в многоквартирном доме.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, на ул. Радужной загорелась отделка балкона на площади два квадратных метра. С пламенем боролись пять спасателей.
Пензенцы поделились снимками произошедшего в группе соцсети «ВКонтакте», уточнив, что возгорание произошло на девятом этаже.
Сотрудники МЧС просят пензенцев не оставлять без присмотра электроприборы и газовую плиту, а также осторожно обращаться с огнем.