Пензенская область лидирует в ПФО по числу выздоровевших от коронавируса

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Представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Николай Евдокимов рассказал, что в Пензенской области выздоровели 90% пациентов с Сovid-19.
Согласно данным на 14 июля, в регионе на 5 803 выявленных заражений приходится 5 195 пациента, которые благополучно справились с инфекцией.
«За неделю показатель не изменился, а регион переместился на первое место в ПФО по доле выздоровевших», - отметили в ИЦК.
Так, в числе регионов с наибольшим процентом пациентов, вылечившихся от коронавируса, Пензенская область лидирует с показателем 90%, следом идут Кировская область (88%) и Республика Марий Эл (87%).
Регионы с самой низкой долей выздоровевших от Covid-19: Чувашская Республика (54%), Саратовская (56%) и Ульяновская области (60%).
«По ПФО в целом доля выздоровевших увеличилась и за неделю выросла с 68% до 70%: за весь период 61 239 человек благополучно справились с инфекцией», - отметили в ИЦК.