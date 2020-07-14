В Пензенской области 14 июля объявлено штормовое предупреждение

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В Пензенской области 14 июля объявили оранжевый уровень погодной опасности.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в ближайшие два часа местами по региону ожидается усиление ветра 25-27 метров в секунду с сохранением ночью 15 июля.
Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.
В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.