В Кузнецке огонь охватил жилой дом

В городе Кузнецке Пензенской области 14 июля загорелся дом.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:50. Спасатели прибыли к частному дому на ул. Пролетарской,15. Огонь охватил жилое помещение и надворные постройки на площади 140 квадратных метров. С пламенем боролись 19 спасателей с помощью пяти спецмашин.

О происшествии рассказали подписчики группы соцсети «ВКонтакте».

Пензенцам напоминают, что следует осторожно обращаться с огнем, в том числе – при курении. Необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 101.