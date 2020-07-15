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15.07.2020г.
«Экспресс» готов предоставить кандидатам на пост депутата Госдумы эфирное время

«Экспресс» готов предоставить кандидатам на пост депутата Госдумы эфирное время

Ср, 15.07.20 09:01
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Государственный медиахолдинг «Экспресс» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на должность депутата Госдумы по Лермонтовскому избирательному округу эфирное время и публикует расценки.

Организация телерадиовещания - государственное автономное учреждение Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс» ((ИНН 5836691247, ОГРН 1195835013901), являясь учредителем средства массовой информации - телеканал «Экспресс» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: Эл № ТУ 58-00298 от 31.10.2018 г.), сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147 эфирное время (видео-, аудиоуслуги) для проведения предвыборной агитации на следующих условиях:

- стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборного агитационного видеоролика хронометражем до одной минуты -300 руб. за одну секунду;

- общий объем платного эфирного времени — не более 48000 секунд (рассчитывается общий объем предоставляемого эфирного времени за весь агитационный период).

Для радио «Экспресс» в Пензе (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: Эл № ТУ 58-00303 от 15.11.2019 г.) условия – следующие:

- стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборного агитационного аудиоролика хронометражем до одной минуты - 50 руб. за одну секунду;

- общий объем платного эфирного времени — не более 48000 секунд (рассчитывается общий объем предоставляемого эфирного времени за весь агитационный период).


 
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
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30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
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