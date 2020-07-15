«Экспресс» готов предоставить кандидатам на пост депутата Госдумы эфирное время

Государственный медиахолдинг «Экспресс» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на должность депутата Госдумы по Лермонтовскому избирательному округу эфирное время и публикует расценки.

Организация телерадиовещания - государственное автономное учреждение Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс» ((ИНН 5836691247, ОГРН 1195835013901), являясь учредителем средства массовой информации - телеканал «Экспресс» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: Эл № ТУ 58-00298 от 31.10.2018 г.), сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147 эфирное время (видео-, аудиоуслуги) для проведения предвыборной агитации на следующих условиях:

- стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборного агитационного видеоролика хронометражем до одной минуты -300 руб. за одну секунду;

- общий объем платного эфирного времени — не более 48000 секунд (рассчитывается общий объем предоставляемого эфирного времени за весь агитационный период).

Для радио «Экспресс» в Пензе (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: Эл № ТУ 58-00303 от 15.11.2019 г.) условия – следующие:

- стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборного агитационного аудиоролика хронометражем до одной минуты - 50 руб. за одну секунду;

- общий объем платного эфирного времени — не более 48000 секунд (рассчитывается общий объем предоставляемого эфирного времени за весь агитационный период).