Павел Воля остался в восторге от посещения парка «Легенда» под Пензой

Своими впечатлениями юморист поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Буквально пару дней был в родном городе. Спонтанно прыгнул в машину обнять всех родных: всех маленьких и стареньких. А заодно познакомился для себя с удивительным местом. Невероятную идею придумали пензенские энтузиасты. Крутые ребята объединили художников со всего мира, которые забабахали самый большой в Европе арт-парк скульптур под открытым небом, невероятную галерею современного искусства. Великие светила со всего мира несколько лет съезжались в Пензу и делали эти произведения специально для этого парка. Провел там почти целый день. Сошел с ума от эстетического наслаждения. Всем любителям современного искусства советую посетить это место, откуда бы вам ни пришлось приехать. Пенза - one-love! Пенза сити - столица России!» - подписал он.

Также он поделился видео из галереи современного искусства, которая находится под Пензой.

«Ребята, в нашем родном городе - одна из самых невероятных галерей современной искусства. Я в сумасшедшем удовольствии. Здесь представлены художники из 70 стран. Это нарисовали на Пензенской земле», - восхитился артист.

Ранее информагенство писало о том, что областной центр посетил еще один знаменитый земляк – Сергей Пенкин.