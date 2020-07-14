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14.07.2020г.
В Пензенской области внесли изменения в бюджет на ближайшие годы

В Пензенской области внесли изменения в бюджет на ближайшие годы

Вт, 14.07.20 17:22
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14 июля на внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты одобрили изменения в закон о бюджете на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

«Основные изменения связаны с распределением поступивших из федерального бюджета денежных средств на реализацию мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона», - пояснил спикер областного парламента Валерий Лидин.

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева сообщила, что объем безвозмездных поступлений в текущем году планируется увеличить на 1 101 988,8 тыс. руб. Изменения связаны с распределением, а также с фактическим поступлением субсидий, субвенций и иных межбюджетных тpансфертов из федерального бюджета.

Доходы и расходы на 2020 год увеличены на 1 123 189,8 тыс. руб., они составят 62 838 918,6 тыс. руб. и 63 558 069,1 тыс. руб. соответственно. Дефицит бюджета не изменится и составит 719 150,5 тыс. руб.

На 2021 год доходы и расходы увеличили 809 919,6 тыс. руб, они составят 59 222 130,2 тыс. руб. и 58 618 181,1 тыс. руб. соответственно, на 2022-й - на 856 130 тыс. руб., они составят 60 295 908,8 тыс. руб. и 59 767 459,7 тыс. руб. соответственно. Профицит бюджета останется прежним – он составит 603 949,1 тыс. руб. в 2021 году и 528 449,1 тыс. руб. – в 2022-м.

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Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
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28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
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15.05.2020 02:31
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