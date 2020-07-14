В Пензенской области внесли изменения в бюджет на ближайшие годы

14 июля на внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты одобрили изменения в закон о бюджете на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

«Основные изменения связаны с распределением поступивших из федерального бюджета денежных средств на реализацию мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона», - пояснил спикер областного парламента Валерий Лидин.

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева сообщила, что объем безвозмездных поступлений в текущем году планируется увеличить на 1 101 988,8 тыс. руб. Изменения связаны с распределением, а также с фактическим поступлением субсидий, субвенций и иных межбюджетных тpансфертов из федерального бюджета.

Доходы и расходы на 2020 год увеличены на 1 123 189,8 тыс. руб., они составят 62 838 918,6 тыс. руб. и 63 558 069,1 тыс. руб. соответственно. Дефицит бюджета не изменится и составит 719 150,5 тыс. руб.

На 2021 год доходы и расходы увеличили 809 919,6 тыс. руб, они составят 59 222 130,2 тыс. руб. и 58 618 181,1 тыс. руб. соответственно, на 2022-й - на 856 130 тыс. руб., они составят 60 295 908,8 тыс. руб. и 59 767 459,7 тыс. руб. соответственно. Профицит бюджета останется прежним – он составит 603 949,1 тыс. руб. в 2021 году и 528 449,1 тыс. руб. – в 2022-м.