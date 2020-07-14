В Пензенской области определили лучшего психолога УФСИН

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Специалисты узнали больше о методиках работы с людьми, совершившими преступления. Инспекторы признались, что психолог помогает им справиться с негативным влиянием профессии.
«Психолог очень необходим нам для того, чтобы не было выгорания. Сотрудник день ото дня приходит на сложную работу, связанную с осужденными. Это очень сложная работа», - поделилась инспектор отдела УФСИН России по Пензенской области Татьяна Зилотова.
Ходить к старшему психологу группы психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области Анне Носовой сотрудники теперь будут чаще. Она стала победителем областного этапа конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы». В ее программу входят четыре занятия, которые помогают специалистам максимально быстро отключиться от стрессовых ситуаций.
«Коллектив — это все-таки огромная нагрузка на человека, тем более в стрессовых условиях, поэтому тут, в основном, решение конфликтных ситуаций, поддержание морального и устойчивого психологического климата в коллективе», - рассказала она.
Наш город Анна Носова представит на втором окружном этапе. Его планируют провести в Ижевске, сообщает телеканал «Экспресс».