В Пензенской области определили лучшего психолога УФСИН

В Пензенской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Участие в нем приняли семь человек. На суд жюри специалисты представили нестандартные тренинги – программы, направленные на улучшение взаимодействия сотрудников УФСИН и осужденных.

Специалисты узнали больше о методиках работы с людьми, совершившими преступления. Инспекторы признались, что психолог помогает им справиться с негативным влиянием профессии.

«Психолог очень необходим нам для того, чтобы не было выгорания. Сотрудник день ото дня приходит на сложную работу, связанную с осужденными. Это очень сложная работа», - поделилась инспектор отдела УФСИН России по Пензенской области Татьяна Зилотова.

Ходить к старшему психологу группы психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области Анне Носовой сотрудники теперь будут чаще. Она стала победителем областного этапа конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы». В ее программу входят четыре занятия, которые помогают специалистам максимально быстро отключиться от стрессовых ситуаций.

«Коллектив — это все-таки огромная нагрузка на человека, тем более в стрессовых условиях, поэтому тут, в основном, решение конфликтных ситуаций, поддержание морального и устойчивого психологического климата в коллективе», - рассказала она.

Наш город Анна Носова представит на втором окружном этапе. Его планируют провести в Ижевске, сообщает телеканал «Экспресс».